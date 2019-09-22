لويس سواريز ما يحدث لبرشلونة أمر مقلق للغاية

2019/09/22 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر مهاجم برشلونة، لويس سواريز، عقب ثاني هزيمة لفريقه في الدوري الإسباني في خمس مباريات أن تلك الخسارة مؤلمة، وتجعل ” البلوغرانا” في غاية القلق.وتابع قائلا: “الوضع كان صعبا للغاية عقب تأخرنا في الدقائق الأولى.لم نستطع السيطرة على اللقاء بأي طريقة.نريد تحليل الموقف لنعرف ما الأخطاء التي وقعنا فيها في المباريات خارج

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