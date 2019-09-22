رابطة المصارف الخاصة تنظم دورة «أدوات السيولة في المصارف الاسلامية»

2019/09/22 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد

نظمت رابطة المصارف الخاصة العراقية، بالتعاون مع مجموعة الجهود المشتركة والبنك المركزي العراقي، الاحد، دورة «أدوات السيولة في المصارف الاسلامية وفق معايير IFSB».

وشارك في الدورة، التي ستستمر لخمسة أيام، 20 متدرباً مثلواً عدداً من المصارف الحكومية والخاصة.

واستهدفت الدورة موظفي قسم ادارة المخاطر وموظفي قسم ادارة الخزينة وموظفي قسم ادارة المحاسبة.

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