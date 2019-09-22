عمليات بغداد: قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في الطارمية

2019/09/22 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد من قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في الطاريمة.

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