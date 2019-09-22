2019/09/22 | 11:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالفيديو ام مريم تفترش شوارع بغداد باحثةً عن مكانٍ يؤويها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/22 | 11:00.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو ام مريم تفترش شوارع بغداد باحثةً عن مكانٍ يؤويها) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو ام مريم تفترش شوارع بغداد باحثةً عن مكانٍ يؤويها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).