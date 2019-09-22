ايران تستعرض قوتها العسكرية بــ ذكرى الحرب

2019/09/22 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

انطلقت اليوم في طهران مراسم العرض العسكري للحرس الثوري والجيش الإيراني بمناسبة ذكرى بدء الحرب العراقية الإيرانية، بكلمة للرئيس حسن روحاني.

وقال روحاني في الكلمة التي ألقاها أمام قادة الجيش والحرس الثوري، إن " العدو اليوم لا يجرؤ على اتخاذ القرار بشن عدوان على إيران".

وأضاف الرئيس ...

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