نسليكان تفجع تركيا نهاية مأساوية بعد سنوات الكفاح

2019/09/22 | 11:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكانت تاي، الطالبة في جامعة “بهجة شهير” في إسطنبول، استحوذت على قلوب وحب الملايين من المتابعين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي بسبب نضالها ضد السرطان، حيث تمكنت من الانتصار على المرض القاتل 3 مرات من قبل.واضطر الأطباء إلى بتر ساق تاي اليسرى عام 2018، بسبب المرض الخبيث بحسب ما ذكرت صحيفة حرييت التركية.ومؤخرا،

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