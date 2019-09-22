التخطيط تخصص 20 مليار دينار لمجاري النهروان

2019/09/22 | 11:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد -

كلمة

كشف مجلس محافظة بغداد، يوم الاحد، عن توجهه للمباشرة

بأربعة مشاريع تخص المجاري في اربعة اقضية ضمن حدود محافظة

بغداد.

وقالت عضو مجلس المحافظة جسومة الازيرجاوي ان “وزير التخطيط صادق

على مشروع مجاري منطقة النهروان، حيث سيتم انجاز المشروع على مراحل

عدة، والذي يمثل احد المشاريع الضاغطة لمحافظة بغداد”.

واضافت الازيرجاوي، ان “محافظة بغداد لديها اربعة مشاريع تخص

المجاري من بينها الطارمية وابو غريب والنهروان والوحدة، حيث خصص

لمشروع مجاري النهروان مبلغ 225 مليار دينار”.

واوضحت ان “وزارة التخطيط منحت مبالغ بسيطة وصلت الى 20 مليار دينار

من اجل المباشرة بمشروع مجاري النهروان، اضافة الى منح كل مشروع خاص

بالمجاري المذكورة مبلغ 5 مليار دينار من اجل بدء العمل بالمشاريع

المذكورة”.

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