2019/09/22 | 11:06

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الأسدي: نطالب بتحويل حملة الشهادات من الداخلية والدفاع إلى وزارات أخرى

بغداد -

كلمة

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، يوم

الاحد ، وزارتي الداخلية والدفاع بتحويل خريجي حملة الشهادات

الدبلوم والبكلوريوس إلى الوزارات الأخرى أو تكيف وضعهم

القانوني.

وقال الاسدي في تصريحات ان ”الوقت المتبقي هو ثلاثة شهور على انتهاء

الموازنة الاتحادية لعام ٢٠١٩ وبالتالي لم تطبق المادة ٦٤ من قانون

الموازنة والمتعلقة بتحويل خريجي حملة الشهادات الدبلوم

والبكلوريوس“.

واضاف الأسدي أن لجنته “شددت على ضرورة الإسراع بتطبيق المادة

المعنية وعدم ترحيلها الى موازنة ٢٠٢٠ كما رحلت في الأعوام

السابقة”.

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