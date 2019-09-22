مدرب ليفربول يكشف السر صلاح شعر بالقلق من ماني

2019/09/22 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف المدرب الألماني لفريق ليفربول يورغن كلوب أنه تحدث مع النجم محمد صلاح عن السنغالي ساديو ماني قبل انضمامه إلى الفريق الإنجليزي.وأوضح يورغن كلوب أنه كان عليه أن يحاول القيام ببعض الأمور من أجل إقناع النجم المصري بالتعاقد مع ليفربول، بحسب ما ذكرت صحيفة ميرور البريطانية.ونقلت الصحيفة عن كلوب قوله إن محمد صلاح

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