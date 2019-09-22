عرض مبالغ مالية ضخمة خلال محاكمة البشير

2019/09/22 | 11:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عُرضت مبالغ مالية ضخمة خلال جلسة محاكمة الرئيس السوداني المخلوع

عمر البشير، بوصفها أدلة على اتهامه بالفساد وحيازة أموال بالنقد

الأجنبي بصورة غير مشروعة.

هذا واستمعت المحكمة إلى اربعة شهود في إطار الدفاع عن البشير، قبل

ان تقرر تأجيل المحاكمة الى يوم السبت المقبل.



وكان البشير قد اكد

الشهر الماضي، في أول حديث علني له منذ الإطاحة به، إنه تلقى خمسة

وعشرين مليون دولار من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ومن

مصادر أخرى، لكنه لم يتلق أو يستخدم هذه الأموال في أغراض خاصة على

حد قوله.

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