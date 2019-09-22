2019/09/22 | 11:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت القوات الامنية في قيادة عمليات بغداد من قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في الطارمية.وذكر بيان لعمليات بغداد وتلقته وكالة صدى ، أن” القوات الامنية تمكنت من قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في الطاريمة ويحمل عدد من الرمانات اليدوية وسلاح بندقية M4 وناظور ليلي، في قرية الغزيلية ضمن قضاء الطارمية دون حدوث

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد:قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً في الطارمية وكالة صدى الاعلام للانباء.

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