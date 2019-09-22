2019/09/22 | 11:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يخطو رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومعه الوفد العراقي، خطوات ثابتة في رحلته الى بلد المليار و400 مليون مواطن، غير آبه ببعد المسافات واختلاف اللغات وتنوع الثقافات، فهَمّهُ الأول، كيف يجعل من العراق قبلة للاقتصاد الثاني عالمياً، فيجذب الاستثمارات والشركات، ليحرك عجلة البناء والإعمار والصناعة والزراعة ومختلف القطاعات.قد لا تكون الصين الوجهة الوحيدة او

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي في قاعة الشعب الكبرى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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