هكذا سرقت الأحزاب الظالمة حقوقنا وبلا رحمة

2019/09/22 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزيز الخزرجي سرقات علنية و بآلأرقام و منذ سنوات من قبل ألمتحاصصين و العوائل الحاكمة في كردستان برئاسة عائلة السيد مسعود البرزاني, حيث تمّ كشفه من خلال فيديو مسرّب أثناء...أكمل القراءة ←

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