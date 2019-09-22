بطش المخانيث بالفقراء دون رحمة

2019/09/22 | 11:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عزام الأنصاري لقد شاهدنا على شاشة التلفاز ليلة ٢٠١٩/٩/٢ ما يؤلم الفؤاد ويشيب الرأس بما قامت حكومة عادل مهدي بالنساء والاطفال والشيوخ والدور والمال والحلال وهذا ما لم يفعله اليهود...أكمل القراءة ←

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