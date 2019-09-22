لم يستثني حتى الطفل.. مسلح يقتل عائلة كاملة بوحشية شمالي بغداد

2019/09/22 | 11:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق افاد مصدر امني ،اليوم الاحد، بأن مسلحاً اقدم على قتل عائلة كاملة بسلاحه الناري شمالي العاصمة بغداد.وقال المصدر لـ”يس عراق”، إن “عائلة مكونة من ٤ اشخاص قتلت على يد مسلح مجهول في منطقة النباعي شمالي بغداد”.واضاف ان “القتلى هم كل من صفاء فرحان الخضر الذي ينتمي للحشد العشائري، وزوجته ووالدته […]

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