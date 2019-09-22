صدمة طبية ولادة طفلة بأربع أرجل و3 أياد

2019/09/22 | 11:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وبحسب الأطباء، فقد كانت الولادة طبيعية، وصحة الطفل الذكر جيدة، بينما التوأم الملتصق هو لأنثى، كانت بأربع أرجل وثلاث أياد.وقال الطاقم الطبي، إن الأم لم تجر تصويرا بالموجات فوق الصوتية، فجاءت ولادة الطفلة إلى جانب شقيقها التوأم الأصيل بمثابة صدمة للطاقم الطبي في الهند، بحسب ما ذكرت صحيفة مترو البريطانية.وبحسب التقارير، فقد وضعت

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