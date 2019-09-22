عالية نصيف توجه سؤالا الى وزير الخارجية بشأن تخفيف الشكوى ضد الكويت

2019/09/22 | 11:12

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(المستقلة) … وجّهت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، اليوم الاحد، سؤالاً برلمانيا الى وزير الخارجية حول مدى صحة الأنباء بشأن قيامه بسحب أو تخفيف الشكوى المقدمة الى مجلس الأمن الدولي حول تجاوز الكويت على قناة خور عبد الله.

وذكرت نصيف في بيان تلقت (المستقلة) نسخة منه، أنها وجهت سؤالاً برلمانيا الى وزير الخارجية مفاده أن “وزارتكم أعلنت تقديم شكوى إلى مجلس الأمن ونسخة منها إلى الأمم المتحدة على تجاوز الكويت في خور عبد الله، فهناك أخبار عن سحب الشكوى أو تخفيفها الى استفسار، نرجو بيان صحة الخبر مع بيان اجراءاتكم بمتابعة الشكوى”.

وتابعت بأن “السؤال الآخر الموجه إلى وزير الخارجية مفاده: قدمت وزارتكم مقترحاً لرئيس مجلس الوزراء حول التريث بالربط السككي مع الكويت، وقد حصلت الموافقة، فلماذا لم يتم إشعار الجانب الكويتي بقرار جمهورية العراق بخصوص التريث في الربط السككي مع الكويت”.

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