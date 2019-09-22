اليوم.. محافظة بغداد تجري قرعة تعيينات المعلمين

2019/09/22 | 11:12

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بغداد :سومر نيوز

تجري محافظة بغداد اليوم الاحد القرعة للمتقدمين على التعيينات بصفة معلم ومدرس في جميع مديريات التربية ب...

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