الاسدي يطالب الداخلية والدفاع بتحويل حملة الدبلوم والبكلوريوس للوزارات الأخرى

2019/09/22 | 11:12

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بغداد :سومر نيوز

طالب عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية عدنان الاسدي، الاحد ، وزارتي الداخلية والدفاع بتحويل خريجي حملة ا...

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