نائب:قدمنا قانوناً يتضمن صرف 400 الف دينار شهرياً لكل عائلة تحت خط الفقر

2019/09/22 | 11:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن النائب ناصر تركي، ان مشروع قانون الضمان الاجتماعي الذي تبنته كتلة السند البرلمانية يتضمن صرف ٤٠٠ الف دينار لكل عائلة تحت خط الفقر.وقال تركي في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “القانون سيضمن تسلم كل عائلة لا تملك أي دخل، هذا المبلغ، وهو ما يعادل الراتب التقاعدي”، لافتا الى ان “المبالغ التي ستخصص

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