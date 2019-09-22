2019/09/22 | 11:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

حذر رئيس مجلس النواب السابق القيادي بائتلاف الوطنية سليم الجبوري، الأحد، من تعرض الحكومة الى ما وصفها ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( سليم الجبوري يحذر من تعرض الحكومة لـ”مضايقات” قد تصل إلى رأسها) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( سليم الجبوري يحذر من تعرض الحكومة لـ”مضايقات” قد تصل إلى رأسها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).