2019/09/22 | 11:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتزم نادي برشلونة الاسباني، افتتاح اكاديمية للنادي في العراق من اجل تطوير المواهب الكروية.وقال مصدر مطلع إنه “عند الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الثلاثاء المقبل، سيتواجد ممثلون عن رئيس الوزراء عادل عبد المهدي في مقر نادي برشلونة”.وأضاف المصدر، أن “سبب الزيارة يأتي من اجل بحث إمكانية افتتاح اكاديمية رياضية للنادي الاسباني في

هناك تفاصيل اخرى بخصوص افتتاح أكاديمية برشلونة في العراق قريباً وكالة صدى الاعلام للانباء.

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