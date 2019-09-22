قوة أمنية تقتل انتحارياً يحمل رمانات يدوية وكلاشنكوف في الطارمية

2019/09/22 | 11:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت قيادة عمليات بغداد، الأحد، أن قوة أمنية قتلت انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل رمانات يدوية وكلاشنكوف في الطارمية شمال العاصمة.

وقال إعلام القيادة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إن "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد قتلت إرهابياً انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل عدداً من الرمانات اليدوية وسلاح كلاشنكوف، في قرية الغزيلية ضمن قضاء الطارمية".

وأشار إعلام القيادة، إلى "عدم حدوث خسائر ضمن صفوف القوات الأمنية".





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