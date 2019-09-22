لاريجاني: القوات الإيرانية ساعدت العراقيين والسوريين في التخلص من الإرهاب

2019/09/22 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد رئيس البرلمان الايراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، عندما انتهت الحاجة تخلت اميركا عن صدام واسقطته، مشيرا إلى أن القوات الإيرانية ساعدت العراقيين والسوريين في

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