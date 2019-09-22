اعتقال انتحاري يحمل

2019/09/22 | 11:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، أن قوة أمنية قتلت انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل رمانات يدوية وكلاشنكوف في الطارمية شمال العاصمة.

وقال إعلام القيادة

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