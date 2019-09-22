2019/09/22 | 11:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات العرض العسكري السنوي صباح اليوم في طهران و30 محافظة ايرانية بمناسبة ذكرى الحرب العراقية الإيرانية ابان فترة 1980-1988.وتشارك في العرض وحدات من القوة الجوية والبحرية والبرية التابعة للحرس الثوري والجيش والشرطة وحرس الحدود في مختلف مناطق ايران.والقى الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة في طهران في العرض الذي انطلق بجوار مرقد مؤسس الجمهورية الاسلامية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص انطلاق مراسم العرض العسكري السنوي في ايران وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق مراسم العرض العسكري السنوي في ايران) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق مراسم العرض العسكري السنوي في ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).