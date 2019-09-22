عمليات بغداد تكشف عملية قتل انتحاري الطارمية وتنشر صوراً له

2019/09/22 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت قيادة عمليات بغداد، عملية قتل انتحاري في قضاء الطارمية شالي العاصمة.

وذكر بيان للعمليات تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "القوات الأمنية في قيادة عمليات بغداد تمكنت من قتل ارهابي انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً ويحمل عدد من الرمانات اليدوية وسلاح بندقية M4 وناظور ليلي، في قرية الغزيلية ضمن قضاء الطارمية".وبين ان العملية حصلت "دون حدوث خسائر ضمن صفوف قواتنا الأمنية".انتهى

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