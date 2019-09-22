2019/09/22 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الأحد عن تحقيق نسب انجاز متقدمة شارفت على ‎%‎90 في 6 محلات سكنية في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد.وذكر بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “المحلات التي يجري العمل على اكسائها هي المحلة 348 والمحلة 346 ( الإفراز الحديث) ضمن حي البساتين والمحلة 766 ضمن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص أمانة بغداد: 6 محلات سكنية تدخل الخدمة قريباً وكالة خطوة برس.

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