2019/09/22 | 11:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد / خطوة برس اعلنت امانة بغداد اليوم الأحد عن تحقيق نسب انجاز متقدمة شارفت على %90 في 6 محلات سكنية في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد.
وذكر بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “المحلات التي يجري العمل على اكسائها هي المحلة 348 والمحلة 346 ( الإفراز الحديث) ضمن حي البساتين والمحلة 766 ضمن
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: 6 محلات سكنية تدخل الخدمة قريباً) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “المحلات التي يجري العمل على اكسائها هي المحلة 348 والمحلة 346 ( الإفراز الحديث) ضمن حي البساتين والمحلة 766 ضمن
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: 6 محلات سكنية تدخل الخدمة قريباً) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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