2019/09/22 | 12:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين، الأحد، عن عودة أكثر من 1300 نازح إلى الموصل وأطراف نينوى.وقال المتحدث باسم الوزارة علي عباس جهاكير في بيان وتلقته وكالة صدى , ان “1326 نازحا عادوا من مخيمي حمام العليل والجدعة جنوبي الموصل إلى مناطق سكناهم الأصلية المحررة في محافظة نينوى”، لافتا إلى أن “ذلك تم بالتعاون مع وزارة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة الهجرة تعلن عودة اكثر من 1300 نازح الى الموصل وأطراف نينوى وكالة صدى الاعلام للانباء.

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