2019/09/22 | 12:08

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بنك صيني سيمول مشاريع استراتيجية والبنى التحتية في العراق

بغداد -

كلمة

بحث نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية

فؤاد حسين مع رئيس مجلس إدارة مصرف سيتك الصيني خطوات تمويل مشاريع

استراتيجية في العراق.

وذكر بيان للوزارة ان حسين "ألتقى رئيس مجلس إدارة سيتك بانكًجانك

زمنك يرافقه وزيري النقل والكهرباء ومحافظي بغداد والبصرة وكربلاء

وواسط وديالى والأنبار وميسان ومحافظي أربيل والسليمانية ودهوك

وواسط وذي قار".

وأضاف البيان انه "جرى خلال اللقاء استعراض الإجراءات التي سيقوم

بها الجانبين من اجل استكمال التهيئة المصرفية للخطوة الثانية مابعد

فتح الحسابات من اجل البدء بتمويل المشاريع والتي ستركز على مشاريع

البنى التحتية والمشاريع الاستراتيجية وشبكات السكك الداخلية

والخارجية".

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