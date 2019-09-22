2019/09/22 | 12:08

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الموارد المائية تعلق على تعرض محافظة عراقية لخطر الفيضان

بغداد -

كلمة

كشف مدير الموارد المائية في محافظة ذي قار حسين الكناني،

يوم الأحد، حقيقة أنباء تعرض المحافظة لخطر الفيضان بسبب ارتفاع

مناسيب مياه نهر الفرات.

وقال الكناني ان مديريته "لم تتلقى اي توجيه او تحذير رسمي صادر من

وزارة الموارد المائية حول التصاريف المطلقة في نهر الفرات وان

التصاريف الحالية مسيطر عليها والوضع طبيعي لحد الآن".

واضاف "لا يوجد خطر في الوقت الحاضر على المدن الواقعة على نهر

الفرات في محافظة ذي قار".

وبين أن "اطلاق هذه التصاريف في الوقت الحالي هو للاستفادة منها

لزيادة اغمار اكبر مساحة لمناطق الاهوار وتأمين ما تبقى من الريات

النهائية للمناطق المشمولة بزراعة الشلب مقدم ومؤخر النواظم

الذيلية".

واوضح الكناني ان "الشخص الوحيد المخول بالإدلاء بأي تصريح رسمي عن

وضع الموارد المائية في محافظة ذي قار هو مدير الموارد المائية فقط

وهو ممثل الوزارة في المحافظة، وعلى جميع وسائل الإعلام توخي الدقة

والاعتماد على بيانات الرسمية الصادرة من مديرية الموارد المائية".

واشار الى ان "الجهات التي روجت لانباء تعرض المحافظة لخطر الفيضان

بسبب ارتفاع مناسيب نهر الفرات غير مخولة وغير معنية وليست على

دراية بوضع التصاريف والمناسيب".

وختم الكناني بالقول ان "كوادر مديرية الموارد المائية وكافة

تشكيلات الوزارة في المحافظة تقوم ومنذ اشهر بإجراءات واستعدادات

للموسم الشتوي والتهيؤ لاي زيادة في مناسيب نهر الفرات".

وكانت إدارة مشاريع الأهوار والأراضي الرطبة في محافظة ذي قار، قد

حذرت أمس السبت، من فيضانات قد تجتاح المناطق المنخفضة بسبب ارتفاع

مناسيب نهر الفرات.

وقالت الإدارة في بيان، انها "تحذر الاهالي الساكنين في المناطق

المنخفضة في الاهوار للانتقال الى الاماكن العالية لارتفاع مناسيب

نهر الفرات".

وبينت "حيث بلغ تصريف نهر الفرات عند الهويشلي المحاذي محافظة

المثنى وذي قار 215م٣/ثا لهذا اليوم (أمس السبت)، والتصاريف في

تزايد وقبل حلول فصل الشتاء وهطول الأمطار الامر الذي يزيد التصاريف

اكثر فاكثر".

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