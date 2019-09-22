شاهد.. المالكي : المبادرة الوطنية للسكن كان هدفها ألا يبقى مواطن عراقي من دون سكن

2019/09/22 | 12:09

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المالكي : المبادرة الوطنية للسكن كان هدفها ألا يبقى مواطن عراقي من دون سكن

الاحد

22

أيلول

2019 :

11:47 am

29

أكد رئيس إئتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي أن الوطن يبنى

بالمبادرات ، وأضاف المالكي في حديث له أن المبادرة الوطنية للسكن

التي أطلقها كان الشعار والهدف منها ألا يبقى مواطن عراقي من دون سكن.

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