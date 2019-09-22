تشكيل تحالف ايزيدي سياسي يعارض بارزاني في سنجار

2019/09/22 | 12:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد كشف الباحث بالشأن الكردي علي ناجي، الأحد، عن تأسيس تحالف سياسي ايزيدي معارض للحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة مسعود بارزاني.

وقال علي ناجي، في تصريحات صحفية، إن “الايام الماضية شهدت تحركات بين عدد من القوى والاحزاب الايزيدية في سنجار لانشاء تحالف سياسي ايزيدي”، مبينا أن “الاعلان عنه تم يوم أمس، واختيار رئيس التحالف ونائبيه والمخولين للتحدث باسمه”.

وأضاف ناجي، أن “التحالف الجديد يضم 3 احزاب وهم: الحرية والديمقراطية الايزيدية الذي يعتبر مقرب من حزب العمال الكردستاني pkk وحزب الايزيدي الديمقراطي بزعامة حيدر ششو، وحركة الايزيدية من اجل الاصلاح والتقدم”.

وأوضح الباحث بالشأن الكردي، أن “توجهات هذه الاحزاب وخاصة الحركة الايزيدية تتقاطع مع سياسة حزب مسعود بارزاني تجاه القضايا السياسية والتاريخية والاجتماعية التي تخص الايزيديين”، مشيراً إلى أن “مواقف احزاب التحالف الجديد تأييد ان يكون ارتباط مدينة سنجار بالحكومة الاتحادية وليس بإقليم كردستان”.

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