2019/09/22 | 12:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه أسعار النفط هذا الأسبوع لتسجيل قفزة بنسبة تزيد عن 7%.وهو أكبر ارتفاع أسبوعي في أشهر، وارتفعت الأسعار بفعل التوترات الجديدة في الشرق الأوسط.وبحلول الساعة 05:32 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود “برنت” عند 64.75 دولار للبرميل، بارتفاع 32 سنتا، فيما زادت عقود خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بواقع 51 سنتا إلى 58.64 دولار

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