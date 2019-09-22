2019/09/22 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس وذكر بيان رسمي تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “قوة امنية مشتركة ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة البلدة الثانية نفذت مطاردة لمتهمين مطلوبين للعدالة في مناطق القبلة وحي الحسين عليه السلام والمهندسين ومن خلال الواجب المشترك تم نصب السيطرات المفاجئة والتفتيش المفاجئ وتم توزيع القوة في منطقة (منطقة ٤ الالاف /خلف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص شرطة البصرة تقبض على متهمين مطلوبين وكالة خطوة برس.

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