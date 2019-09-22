2019/09/22 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

تمكن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في محافظة بابل بالتعاون مع قسم مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلي...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( ضبط أحد مروجي المخدرات متلبساً بحيازة مئات الحبوب في بابل) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( ضبط أحد مروجي المخدرات متلبساً بحيازة مئات الحبوب في بابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).