الاعرجي يتوقع ازمة يقودها

2019/09/22 | 12:16

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بغداد :سومر نيوز

توقع نائب رئيس الوزراء السابق بهاء الاعرجي، حصول أزمات سياسية بعد عودة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ...

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