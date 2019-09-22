ضبط أحد مروجي المخدرات متلبساً بحيازة مئات الحبوب المخدرة في بابل

2019/09/22 | 12:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الأحد، بضبط أحد مروجي المخدرات متلبساً بحيازة مئات الحبوب المخدرة في محافظة بابل.

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