انطلاق عملية أمنية لتعقب 'داعش' بين صحراء الأنبار وصلاح الدين

2019/09/22 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن القيادي في حشد الأنبار قطري العبيدي، اليوم الأحد، انطلاق عملية أمنية لتعقب خلايا "داعش" بين صحراء الأنبار وصلاح الدين.

وقال العبيدي، إن "قيادة عمليات الجزيرة مسنودة بقوات الحشد العشائري وبدعم من طيران الجيش، باشرت بحملة أمنية لتعقب داعش في المناطق الصحراوية بين الأنبار وصلاح الدين".وأضاف العبيدي في حديث لـ السومرية نيوز، أن الحملة الأمنية تأتي "على خلفية معلومات تفيد بوجود خلايا لداعش في المناطق المستهدفة".

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