2019/09/22 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مصدر مطلع، الاحد، عن تعرض معسكر للحشد الشعبي الى ضربة جوية مجهولة غرب الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "طائرة مجهولة نفذت ضربة جوية بمحيط معسكر المرصنات التابع لقاطع عمليات الانبار للحشد الشعبي".

واضاف ان "الضربة جاءت بعد يوم واحد من انتهاء عمليات ارادة نصر الخامسة التي كانت تتخذ من معسكر المرصنات مقرا للعمليات الجوالة"، مشيرا الى ان "الضربة لم تؤدي الى وقوع اية خسائر بشرية".

يذكر ان عددا من مقرات الحشد الشعبي تعرضت في وقت سابق الى قصف بطائرات مسيرة مجهولة، ادت الى الحاق اضرار مادية ووقوع خسائر بشرية، فيما تم فتح تحقيق في ملابسات هذه العمليات.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معسكر للحشد الشعبي يتعرض لضربة جوية مجهولة غرب الانبار ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معسكر للحشد الشعبي يتعرض لضربة جوية مجهولة غرب الانبار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).