ادانة عربية لتفجير كربلاء: نتضامن مع العراق الذي بذل تضحياتٍ هائلة لدحر الارهاب

2019/09/22 | 12:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أدانت جامعة الدول العربية الحادث الإرهابي الذي وقع بمحافظة كربلاء، وأسفر عن سقوط عددٍ من القتلى والمصابين.وأفادت الأمانة العامة للجامعة العربية في بيان لها "اليوم بأن العراق بذل تضحياتٍ هائلة لدحر التنظيمات الإرهابية واستعادة الحياة الطبيعية لسكانه".وفي السياق ذاته أكد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط "تضامنه مع العراق حكومةً وشعبًا في مواجهة إجرام عصابات الإرهاب والتطرف".

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