2019/09/22 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأ في مجلس النواب الاجتماع المشترك بين لجنة الامن والدفاع النيابية مع ممثلي اللجنة الأمنية لمجلس محافظة كربلاء وقيادات أمنية من وزارة الداخلية والأمن الوطني وجهاز المخابرات .وذكر مراسل : نتائج اجتماع هذا اليوم ستكون ضمن تقرير امني يعرض في جلسة البرلمان غدا الاثنين.وكان انفجار عبوة ناسفة وضعت في عجلة نوع كيا للركاب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء الاجتماع الامني المشترك الخاص باعتداء كربلاء الارهابي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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