2019/09/22 | 12:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة الامنية في مجلس محافظة كربلاء, الاحد, ان ناحية جرف النصر شمالي بابل ماتزال تشكل خاصرة خطرة لتوريد الارهاب الى المحافظة, مطالبا الجهات الامنية في محافظة بابل والاجهزة الاخرى تكثيف الجهود الامنية.وقال رئيس اللجنة عقيل المسعودي في تصريح لـ/المعلومة/ واطلعت عليه وكالة صدى، إن “عملية تفجير حافلة لزوار قادمين الى كربلاء اكدت بأن المحافظة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امنية كربلاء:جرف النصر مازال تشكل خاصرة خطرة تهدد أمن المحافظة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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