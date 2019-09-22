2019/09/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / خطوة برس أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، القبض على الخلية المخططة للتفجير الذي وقع أمس الأول الجمعة، عند أحد مداخل محافظة كربلاء، في حين أشار إلى القبض على عصابة خطف أطفال مكونة من خمسة أشخاص بينهم امرأة في بابل.وقال المتحدث باسم الوزارة اللواء سعد معن في مؤتمر صحفي عقده داخل مقر الجريمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية: اعتقال الخلية التي خططت لتفجير كربلاء وكالة خطوة برس.

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