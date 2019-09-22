2019/09/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس قضت محكمة جنايات القادسية اليوم الأحد حكما بالسجن لمدة خمس عشرة سنة بحق ثلاثة مدانين أقدموا على سرقة سيارة تعود لأحد المواطنين يعمل (سائق تاكسي) تحت تهديد السلاح.وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “الهيئة الثانية في محكمة جنايات القادسية نظرت قضية لثلاثة مدانين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص السجن 15 عاما لمدانين بسرقة سيارة في الديوانية وكالة خطوة برس.

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