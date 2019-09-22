تواصل اعمال صيانة وتأهيل انفاق قناة الجيش في بغداد بكلفة بلغت اكثر من ١,٧ مليار دينار

2019/09/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة تنفيذ اعمال تأهيل وصيانة انفاق قناة الجيش (نفق الشعب غرب وشرق القناة - نفق بورسعيد) في بغداد، عن طريق شركة اشور العامة وبإشراف دائرة الطرق والجسورالتابعتين للوزارة بكلفة بلغت اكثر من ١,٧ مليار دينار.وذكر المركز الاعلامي للوزارة ان العمل مستمر بتكسير الجدران الساندة ورفع الحديد المتضرر واستبداله بحديد جديد وصب الكونكريت ورفع السواقي الجانبية.

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