عالية نصيف توجه سؤالاً برلمانياً الى وزير الخارجية حول سحب أو تخفيف الشكوى المقدمة الى مجلس الأمن حول تجاوز الكويت على خور عبدالله

2019/09/22 | 12:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجّهت النائبة عالية نصيف سؤالاً برلمانيا الى السيد وزير الخارجية حول مدى صحة الأنباء بشأن قيامه بسحب أو تخفيف الشكوى المقدمة الى مجلس الأمن حول تجاوز الكويت على قناة خور عبدالله العراقية.وذكر بيان لمكتبها الإعلامي اليوم، أنه:" استناداً للمادة (٥١/٥٠) من النظام الداخلي لمجلس النواب، نرجو توجيه السؤال البرلماني التالي الى السيد وزير الخارجية وتحديد أقرب جلسة للإجابة عنه، ومفاده: أعلنت وزارتكم الموقرة تقديم شكوى الى مجلس الأمن ونسخة منها الى الأمم المتحدة على تجاوز الكويت في خور عبدالله، فهناك أخبار عن سحب الشكوى أو تخفيفها الى استفسار، نرجو بيان صحة الخبر مع بيان اجراءاتكم بمتابعة الشكوى ".

وأضاف المكتب الاعلامي:" ان السؤال الآخر الموجه الى السيد وزير الخارجية مفاده: قدمت وزارتكم الموقرة مقترحاً للسيد رئيس مجلس الوزراء حول التريث بالربط السككي مع الكويت، وقد حصلت الموافقة، فلماذا لم يتم إشعار الجانب الكويتي بقرار جمهورية العراق بخصوص التريث في الربط السككي مع الكويت ".

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