طبيب عراقي يقدم وصفة سحرية لـ ميمي من أجل عودته لأسود الرافدين

2019/09/22 | 12:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد سكاي برس

قدم طبيب عراقي، وصفة سحرية للاعب منتخب "أسود الرافدين" ومحترف الدحيل القطري مهند علي "ميمي"، من أجل شفائه من الإصابة التي لحقت به الأسبوع الماضي، وسرعة عودته إلى الملاعب قبل مباراتي هونغ كونغ وكمبوديا في التصفيات الآسيوية المزدوجة.وقال الطبيب العراقي وسيم بلاسم والذي يقيم في تركيا "...

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