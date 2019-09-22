المنتجات النفطية تحقق زيادة بربحيتها بنسبة 30% في النصف الأول لعام 2019

2019/09/22 | 12:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حققت شركة توزيع المنتجات النفطية، الاحد، خلال النصف الاول من العام الحالي 2019 أعلى نسبة أرباح من مبيعاتها لكافة مشتقاتها النفطية مقارنةً مع النصف الأول من العام الماضي 2018 .

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