عادل حبه - امريكا بيرني ساندرز

2019/09/22 | 12:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عادل_حبه بقلم الكاتب الايراني سينا أمينترجمة عادل حبه ظاهرة بيرني ساندرزيرى الكثير من المعلقين السياسيين الأمريكان أن بيرني ساندرز ظاهرة غير معروفة ومفاجئة في انتخابات رئاسة الجمهورية عام 1016.ولكن إذا نظرنا إلى سجل هذا العضو المستقل في الكونغرس منذ عام 2007 ، لوجدنا أنه كان منذ العقد السابع من القرن الماضي معارضاً قوياً للحرب في فيتنام خلال حياته الطلابية، وقد اعتقلته الشرطة لمشاركته......

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